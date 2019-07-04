Доменикали: переход «Ламборгини» в Формулу-1 требует слишком много вложений
Руководитель «Ламборгини» Стефано Доменикали в очередной раз заявил, что автопроизводитель не собирается вступать в чемпионат Формулы-1.
«Определённо это не тот проект, который у нас имеется в планах. Он требует слишком больших вложений. В первую очередь «Ламборгини» нацелен на укрепление своих позиций в тех гоночных сериях, в которых уже участвует. Каждый из таких проектов предполагает окупаемость, для нас это главное.
Разница между «Ламборгини» и «Феррари»? «Феррари» была рождена гоночной командой, тогда как «Ламборгини» всегда позиционировал себя как марка дорожных машин», — цитирует Доменикали Nextgen-Auto.
Напомним, в период с 2007 по 2014 год Доменикали работал на посту технического директора «Феррари».
- 4 июля 2019
-
17:51
-
16:36
-
16:07
-
15:38
-
15:10
-
14:05
-
13:10
-
12:58
-
12:23
-
11:44
-
10:04
-
09:20
-
00:55
- 3 июля 2019
-
22:59
-
21:32
-
21:00
-
20:57
-
19:18
-
17:33
-
16:48
-
15:45
-
15:42
-
14:25
-
13:37
-
12:39
-
12:02
-
11:55
-
11:07
-
10:12
-
09:02
-
01:19
-
01:18
- 2 июля 2019
-
22:59
-
21:22
-
20:47
Партнерский контент