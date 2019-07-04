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Доменикали: переход «Ламборгини» в Формулу-1 требует слишком много вложений

Доменикали: переход «Ламборгини» в Формулу-1 требует слишком много вложений
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ламборгини» Стефано Доменикали в очередной раз заявил, что автопроизводитель не собирается вступать в чемпионат Формулы-1.

«Определённо это не тот проект, который у нас имеется в планах. Он требует слишком больших вложений. В первую очередь «Ламборгини» нацелен на укрепление своих позиций в тех гоночных сериях, в которых уже участвует. Каждый из таких проектов предполагает окупаемость, для нас это главное.

Разница между «Ламборгини» и «Феррари»? «Феррари» была рождена гоночной командой, тогда как «Ламборгини» всегда позиционировал себя как марка дорожных машин», — цитирует Доменикали Nextgen-Auto.

Напомним, в период с 2007 по 2014 год Доменикали работал на посту технического директора «Феррари».

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