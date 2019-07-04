Перес верит, что после Сильверстоуна «Рейсинг Пойнт» прибавит

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассчитывает на улучшение результатов команды в ближайших гонках.



«Есть вещи, которые мы можем улучшить. В целом уик-энд прошёл хорошо, поэтому нам нужно продолжать усердно работать.



Мы знаем, что находимся не там, где хотим быть, поэтому, надеюсь, в следующих гонках, с улучшениями, которые мы планируем внедрить после Сильверстоуна, мы можем стать более конкурентоспособными», — цитирует Переса официальный сайт Формулы-1.



В личном зачёте продолжающегося чемпионата Формулы-1 Перес располагается на 13-й строчке. В его активе 13 набранных очков. Его партнёр по команде Лэнс Стролл имеет шесть очков, что позволяет ему располагаться на 16-й позиции в общем зачёте.