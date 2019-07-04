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Сайнс: мы наконец-то разобрались с обновлениями, полученными в Барселоне

Сайнс: мы наконец-то разобрались с обновлениями, полученными в Барселоне
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший признал, что его команде потребовалось несколько гонок, чтобы полностью реализовать потенциал новинок, подготовленных ещё к Гран-при Испании.

«Мы шаг за шагом адаптируемся к пакету обновлений, полученному в Барселоне, и теперь обогащаем его небольшими изменениями.

Это значительно улучшает болид, особенно в быстрых и среднескоростных поворотах. У задней части машины теперь хорошее сцепление, на неё можно положиться.

Узнали мы об этом только во Франции, потому что в Монте-Карло и Монреале быстрых поворотов просто не было», — цитирует Сайнса Auto Motor und Sport.

В личном зачёте продолжающегося чемпионата Формулы-1 Сайнс располагается на седьмой строчке. В его активе 30 набранных очков.

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