15-летний эстонец присоединился к молодёжной программе «Мерседеса»
Молодёжная программа «Мерседеса» подписала очередного новобранца. Им стал 15-летний эстонец Пол Арон. Об этом сообщается в официальном «твиттере» «Мерседеса».
В текущем сезоне эстонец выступает в немецкой и итальянской сериях Формулы-4, где в составе Prema Powerteam выиграл одну из гонок. В прошлом сезоне Пол Арон стал чемпионом Европы по картингу в категории OK-Junior. Интересно, что Пол является младшим братом известного гонщика Ральфа Арона.
Любопытно, что в сентябре 2018 года руководитель «Мерседеса» Тото Вольф допустил возможный отказ команды от молодёжной программы.
Арон стал пятым пилотом в молодёжной программе «Мерседеса». Ранее её членами стали Кими Антонелли, Алекс Пауэлл, Эстебан Окон и Джордж Расселл.
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