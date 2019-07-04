Райкконен рассказал, что бы он изменил в Формуле-1

Чемпион мира Формулы-1 2007 года, пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что бы он изменил в нынешнем чемпионате. По мнению финна, множество современных технологий можно было бы убрать.

«Если бы меня спросили, то я бы поменял многое. К примеру, если бы это было возможно, я бы убрал все системы анализа данных. Если бы болиды не были столь настраиваемые, роль пилота была бы критически важна.

Гонки на овалах далеки от чего-то простого. Это действительно сложно, это более чистые гонки. Там, если ты чувствуешь нехватку скорости, ты можешь это обсудить с командой, но в конечном счёте решения принимаешь ты. В Формуле-1 же всё иначе. Команда смотрит данные телеметрии и вносит какие-то изменения. Если бы этого не было, гонки стали бы совершенно иными. Также считаю, что отмена радиообменов ни на что бы не повлияла», — приводит слова финна Helsingin Sanomat.