Райкконен рассказал, что бы он изменил в Формуле-1

Чемпион мира Формулы-1 2007 года, пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что бы он изменил в нынешнем чемпионате. По мнению финна, множество современных технологий можно было бы убрать.
«Если бы меня спросили, то я бы поменял многое. К примеру, если бы это было возможно, я бы убрал все системы анализа данных. Если бы болиды не были столь настраиваемые, роль пилота была бы критически важна.
Гонки на овалах далеки от чего-то простого. Это действительно сложно, это более чистые гонки. Там, если ты чувствуешь нехватку скорости, ты можешь это обсудить с командой, но в конечном счёте решения принимаешь ты. В Формуле-1 же всё иначе. Команда смотрит данные телеметрии и вносит какие-то изменения. Если бы этого не было, гонки стали бы совершенно иными. Также считаю, что отмена радиообменов ни на что бы не повлияла», — приводит слова финна Helsingin Sanomat.
- 4 июля 2019
-
21:59
-
21:09
-
20:11
-
19:51
-
17:51
-
16:36
-
16:07
-
15:38
-
15:10
-
14:05
-
13:10
-
12:58
-
12:23
-
11:44
-
10:04
-
09:20
-
00:55
- 3 июля 2019
-
22:59
-
21:32
-
21:00
-
20:57
-
19:18
-
17:33
-
16:48
-
15:45
-
15:42
-
14:25
-
13:37
-
12:39
-
12:02
-
11:55
-
11:07
-
10:12
-
09:02
-
01:19