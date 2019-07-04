На «Сильверстоуне» во второй раз за два года переложат асфальт
Руководство автодрома в Сильверстоуне во второй раз за два года переложит асфальт на трассе, сообщает RaceFans. В 2018 году пилоты жаловались на новое покрытие, которое оказалось излишне ухабистым. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон тогда отметил, что в Сильверстоуне была проделана худшая работа, которую можно было представить.
Гоночный директор ФИА Майкл Маси заявил, что представители Международной автомобильной федерации уже направили в Великобританию своих представителей, которым предстоит оценить уровень проделанной работы, но уже сейчас заявляется, что она выполнена качественно. Также функционер выразил надежду, что подобные проблемы больше не повторятся.
Гран-при Великобритании состоится с 12 по 14 июля.
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