Сайнс-старший: было бы здорово иметь в напарниках Алонсо

Двукратный победитель ралли «Дакар», легендарный испанский гонщик Карлос Сайнс намерен принять участие в очередном ралли-марафоне в следующем году. Тем не менее он всё ещё не определился с командой и изучает все возможные варианты. На фоне разговоров о возможном участии в «Дакаре»-2020 двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо Сайнс-старший заявил, что был бы не против, если бы его соотечественник стал напарником по команде.

«Для нас обоих было бы здорово, если бы мы стали напарниками, это было бы хорошо и для команды. Знаю, что Фернандо очень стремится выступить на „Дакаре“. Но я сейчас изучаю варианты. „Тойота“, вероятно, станет для меня самым сложным из них, но всё же возможности есть и с ней», — приводит слова Сайнса-старшего Marca.