Сайнс-старший: было бы здорово иметь в напарниках Алонсо

Двукратный победитель ралли «Дакар», легендарный испанский гонщик Карлос Сайнс намерен принять участие в очередном ралли-марафоне в следующем году. Тем не менее он всё ещё не определился с командой и изучает все возможные варианты. На фоне разговоров о возможном участии в «Дакаре»-2020 двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо Сайнс-старший заявил, что был бы не против, если бы его соотечественник стал напарником по команде.
«Для нас обоих было бы здорово, если бы мы стали напарниками, это было бы хорошо и для команды. Знаю, что Фернандо очень стремится выступить на „Дакаре“. Но я сейчас изучаю варианты. „Тойота“, вероятно, станет для меня самым сложным из них, но всё же возможности есть и с ней», — приводит слова Сайнса-старшего Marca.
- 5 июля 2019
-
00:37
- 4 июля 2019
-
23:59
-
23:14
-
21:59
-
21:09
-
20:11
-
19:51
-
17:51
-
16:36
-
16:07
-
15:38
-
15:10
-
14:05
-
13:10
-
12:58
-
12:23
-
11:44
-
10:04
-
09:20
-
00:55
- 3 июля 2019
-
22:59
-
21:32
-
21:00
-
20:57
-
19:18
-
17:33
-
16:48
-
15:45
-
15:42
-
14:25
-
13:37
-
12:39
-
12:02
-
11:55
-
11:07