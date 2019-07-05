Организаторы Ралли «Шёлковый Путь» помогут пострадавшим от наводнения

6 июля в Иркутске состоится старт ралли «Шёлковый путь». Первые этапы соревнований пройдут по Иркутской области. В эти дни регион постигло стихийное бедствие. От обрушившегося паводка пострадало сразу несколько районов области.
Подтоплены десятки населённых пунктов, нарушено транспортное сообщение, работа социальной и коммунальной инфраструктур, пришло в негодность жильё, люди остались не только без крыши над головой, но и без всего самого необходимого.
Самый сильный удар стихии пришёлся на Тулунский район, где водой уничтожено более 1200 жилых домов. Всего же в Иркутской области в 48 населённых пунктах оказались подтоплены более четырёх тысяч домов, в которых проживает более десяти тысяч человек, из них 2269 детей.
Организаторы и участники международного ралли «Шёлковый путь» не смогли равнодушно пройти мимо этой трагедии. Некоторые гонщики и команды сами соприкоснулись с этой ситуацией по дороге в Иркутск – маршрут участников, спешащих на старт ралли, как раз пролегает через эти районы.
Дирекция проекта международного ралли «Шёлковый путь» и участники соревнования перечислят в фонд пострадавшим денежные суммы, сообщает официальный сайт соревнований.
Также организаторы выступили с призывом к болельщикам передавать гуманитарную помощь в пункты приёма, которые работают в районе бедствия
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