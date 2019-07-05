Вольф призвал меньше критиковать Формулу-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал команды Формулы-1 перестать критиковать «Королевские гонки». По его мнению, критика бывает чрезмерной и необоснованной.

«Я думаю, что люди, которые вели полемику и использовали самые сильные слова в своих речах, должны запомнить Гран-при Австрии. Стоит вспоминать эту гонку, когда они в следующий раз захотят пожаловаться.

Мы не должны быть так критически настроены в отношении нашего спорта. Наш вид спорта более чем жив! Он остаётся очень зрелищным, собирает огромное количество болельщиков, на трассах возникают спорные ситуации, мы наблюдаем за фантастическими гонками.

В Австрии была такая гонка! И Я хочу сказать браво «Пирелли» за то, что компания твёрдо стояла на своём, не поддавалась на манипуляции и критику относительно шин», — цитирует Вольфа GPBlog.