Феттель хочет, чтобы правила Формулы-1 занимали всего две страницы A4

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель хотел бы, чтобы правила Формулы-1 стали намного проще. После неоднозначной ситуации, возникшей во время Гран-при Канады, когда Феттель упустил победу из-за пятисекундного штрафа, тема необходимости изменения правил поднимается всё чаще.
«Если бы правила были на двух страницах A4, у нас было бы больше пространства для манёвра. Руководству Формулы-1 стоит рассмотреть этот вопрос и решить его.
Чего мы пытаемся достичь с помощью таких правил? Нужно ли нам, чтобы всё было так сложно? Стремимся ли мы сделать так, чтобы в основе всего лежали технологии? Или мы хотим сделать ставку на спортивную составляющую и зрелищность?
Если сохранятся нынешние тенденции, в следующие десятилетия пилот даже не будет нужен. Но, как мне кажется, в этом случае гонки потеряют зрелищность», — цитирует Феттеля Servus TV.
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