Уотт: не думаю, что «Хаас» продлит контракт с Грожаном
Бывший пилот, двукратный призёр чемпионатов Ф-3000 Джейсон Уотт считает, что Ромен Грожан может лишиться места в составе «Хааса» на следующий сезон.
«Не думаю, что контракт с Грожаном продлят на следующий сезон. «Хаас» находится в кризисе. В Австрии Кевин Магнуссен отметился отличным кругом, но в итоге так и не получил за это награды. Что ж, зато у команды в квалификации получился отличный маркетинг, что должно было разозлить Хельмута Марко (спонсор «Хааса» — Rich Energy — один из конкурентов Red Bull. — Прим. «Чемпионата»), — цитирует Уотта Ekstra Bladet.
В нынешнем сезоне Грожан набрал лишь два очка. Французский пилот в зачёте пилотов опережает только Антонио Джовинацци (1), Джорджа Расселла (0) и Роберта Кубицу (0).
Грожан: в Австрии не было никакого сцепления, будто ехал в дождь
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