Марко: Гасли должен улучшить результаты до летнего перерыва

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал неудачные результаты пилота команды Пьера Гасли в нынешнем сезоне. По словам Марко, французу нужно оперативно исправить ситуацию.

«Результаты Гасли в Австрии можно частично объяснить тем, что у нас было новое переднее крыло. К сожалению, оно было лишь одно, его получил Макс Ферстаппен.

Тем не менее Гасли нужно прибавлять, особенно в плане обгонов. Он должен улучшить результаты к летнему перерыву. Но я уверен, что мы сможем вместе достичь этой цели», — цитирует Марко Auto Bild.

Ранее появились слухи, что «Ред Булл» может заменить Гасли. В числе возможных кандидатов назывался и российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят.