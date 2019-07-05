Марко: Гасли должен улучшить результаты до летнего перерыва
Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал неудачные результаты пилота команды Пьера Гасли в нынешнем сезоне. По словам Марко, французу нужно оперативно исправить ситуацию.
«Результаты Гасли в Австрии можно частично объяснить тем, что у нас было новое переднее крыло. К сожалению, оно было лишь одно, его получил Макс Ферстаппен.
Тем не менее Гасли нужно прибавлять, особенно в плане обгонов. Он должен улучшить результаты к летнему перерыву. Но я уверен, что мы сможем вместе достичь этой цели», — цитирует Марко Auto Bild.
Ранее появились слухи, что «Ред Булл» может заменить Гасли. В числе возможных кандидатов назывался и российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят.
Сейвард: Марко должен нести ответственность за плохие результаты Гасли
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