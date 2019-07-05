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Марко: Гасли должен улучшить результаты до летнего перерыва

Марко: Гасли должен улучшить результаты до летнего перерыва
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал неудачные результаты пилота команды Пьера Гасли в нынешнем сезоне. По словам Марко, французу нужно оперативно исправить ситуацию.

«Результаты Гасли в Австрии можно частично объяснить тем, что у нас было новое переднее крыло. К сожалению, оно было лишь одно, его получил Макс Ферстаппен.

Тем не менее Гасли нужно прибавлять, особенно в плане обгонов. Он должен улучшить результаты к летнему перерыву. Но я уверен, что мы сможем вместе достичь этой цели», — цитирует Марко Auto Bild.

Ранее появились слухи, что «Ред Булл» может заменить Гасли. В числе возможных кандидатов назывался и российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят.

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