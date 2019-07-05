Марко: когда я сравнил Ферстаппена с Сенной, меня критиковали, теперь все молчат

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что он не беспокоится в связи с наличием пункта в контракте, позволяющего Максу Ферстаппену при определённых условиях покинуть команду. Ранее появились слухи о возможном уходе голландского пилота, но после победы в Гран-при Австрии эти разговоры должны немного утихнуть.
«Условия зависят от результатов. Но я не беспокоюсь.
Когда в 2015 году я сравнил Ферстаппена с Айртоном Сенной, некоторые эксперты раскритиковали меня. Но теперь уже все молчат.
Победа в Австрии стала важным шагом. Макс знает, что есть у нас и «Хонды». В то же время «Хонда» показала, на что способна. Впервые они использовали новое, более агрессивное ПО двигателя в нынешнем сезоне. И это важный шаг вперёд. В Монце будет сделан ещё один большой шаг в плане работы двигателя.
Мы также ведём работу над улучшением шасси в каждой гонке. И теперь мы можем с уверенностью сказать, что, когда у других проблемы, у нас всё в порядке», — цитирует Марко Sports Mole.
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