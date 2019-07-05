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Бинотто не считает, что «Феррари» сможет бороться за победу на любой трассе

Бинотто не считает, что «Феррари» сможет бороться за победу на любой трассе
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что его команда сможет бороться за победу на каждой трассе после удачного выступления в Австрии. Во время Гран-при Австрии пилот «Феррари» Шарль Леклер едва не выиграл гонку, уступив в упорной борьбе гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Отправляясь в Австрию, мы понимали, что у нас будут более высокие шансы. Мы знали, что наш болид становится лучше. В концовке уик-энда во Франции мы сказали, что машина стала лучше по сравнению с тем, какой она была в Барселоне. И мы продолжили работу над обновлениями.

Сможем ли мы теперь бороться на каждой трассе? Я так не думаю. По-прежнему, существуют трассы, которые меньше подходят нам. Но, опять же, мы будем привозить некоторые обновления, результаты которых будут видны лишь в каждой следующей гонке», — приводит слова Бинотто GPToday.

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