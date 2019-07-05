Бинотто не считает, что «Феррари» сможет бороться за победу на любой трассе

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что его команда сможет бороться за победу на каждой трассе после удачного выступления в Австрии. Во время Гран-при Австрии пилот «Феррари» Шарль Леклер едва не выиграл гонку, уступив в упорной борьбе гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
«Отправляясь в Австрию, мы понимали, что у нас будут более высокие шансы. Мы знали, что наш болид становится лучше. В концовке уик-энда во Франции мы сказали, что машина стала лучше по сравнению с тем, какой она была в Барселоне. И мы продолжили работу над обновлениями.
Сможем ли мы теперь бороться на каждой трассе? Я так не думаю. По-прежнему, существуют трассы, которые меньше подходят нам. Но, опять же, мы будем привозить некоторые обновления, результаты которых будут видны лишь в каждой следующей гонке», — приводит слова Бинотто GPToday.
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