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Источник: Алонсо и «Макларен» окончательно прекратили сотрудничество

Источник: Алонсо и «Макларен» окончательно прекратили сотрудничество
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и команда Формулы-1 «Макларен» окончательно прекратили совместную работу, утверждает MotorSport Magazine. По данным издания, у сторон нет никаких совместных планов касательно дальнейших выступлений в какой-либо гоночной серии.

Когда Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года, было объявлено, что испанец станет послом «Макларена». Однако после неудачного выступления на «Инди-500» стороны совместно пришли к решению не заключать каких-либо новых контрактов и разошлись полюбовно. Если Алонсо вновь захочет принять участие в «500 милях Индианаполиса», то почти наверняка сделает это без «Макларена».

«Фернандо, как и все пилоты „Макларена“ прошлого и настоящего, всегда будет частью семьи „Макларена“, у нас с ним тесные взаимоотношения. У нас нет планов использовать его в каких-либо будущих тестовых сессиях в этом году, так как мы концентрируемся на работе с Карлосом и Ландо. Фернандо свободен в поиске других возможностей в автоспорте», — отметил представитель пресс-службы «Макларена».

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