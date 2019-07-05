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Риккардо: «Макларен» — пример для подражания и ориентир

Риккардо: «Макларен» — пример для подражания и ориентир
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо отдал должное прогрессу и нынешней форме конкурента французской команды — «Макларену».

«Посмотрите на «Макларен», эта команда сейчас является примером и ориентиром. Они обладают таким болидом и обновлениями, которые нам нужны. Смотря на их работу, заметно, что им удаётся лучше работать с прижимной силой и добиться большей эффективности. Наши обновления пока не позволяют достичь этого.

Я знаю, что наша команда вложила крупные деньги в доработку болида, но, похоже, пока это не даёт результата.

Сейчас «Макларен» очень быстр. И я даже отчасти рад, что они толкают вперёд команды середины таблицы.

Думаю, что их результаты заставят нас выжимать больше. Конечно, я недоволен, что мы проигрываем, но хочется подняться на более высокий уровень. Нам нужно найти способ, чтобы догнать их», — цитирует Риккардо Motorsport.

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