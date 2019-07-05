Магнуссен должен был дебютировать в Формуле-1 в «Форс Индия»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что в 2014 году был близок к тому, чтобы дебютировать в составе «Форс Индия». В итоге датчанин оказался в «Макларене», где и провёл первый сезон в Формуле-1.

«Я думал, что буду выступать за «Форс Индия». У меня не было контракта на руках, но мы тогда пожали руки, обо всём договорившись. Я должен был отправиться в «Форс Индия», а «Макларен» — поставлять детали для болида. Такой была договорённость, «Макларен» хотел, чтобы я провёл в «Форс Индия» несколько лет, а затем вернулся. Но затем главой «Макларена» стал Рон Деннис, он решил изменить многие вещи. В итоге мне предложили место боевого пилота вместо Серхио Переса», — приводит слова Магнуссена GP Today.

В итоге Магнуссен выступал за «Макларен», «Рено» и «Хаас».

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