Алонсо: если бы захотел, смог бы вернуться в Формулу-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо дал понять, что при желании вернуться в Ф-1 у него будут варианты трудоустройства. Вместе с тем испанец подчеркнул, что не планирует возобновлять карьеру в «Больших призах».

«Если бы захотел, смог бы вернуться в Формулу-1. В прошлом году все говорили, что я бы не ушёл, будь у меня конкурентоспособный болид, но сейчас я ухожу из чемпионата, в котором моя команда постоянно занимает первое и второе места. В отличие от того же „Дакара“, мне нечего доказывать в Формуле-1. Я покинул серию, сделав то, чего никто прежде не делал — победил напарника по команде во всех квалификациях сезона.

Не скучаю по Формуле-1. Конечно, я смотрю каждую гонку, но всё более-менее так, как и раньше. «Хаас» и «Рено» стали выступать немного хуже, «Макларен» стал лучше. Но «Мерседес» по-прежнему первый, «Феррари» на втором месте, а «Ред Булл» — третий. Формула-1 — это чемпионат по скорости машин», — приводит слова испанца GPFans.