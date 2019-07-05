Сотрудничество Алонсо и Макларена всё ещё возможно
Сегодня, 5 июля, в прессе появилась информация, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и команда «Макларен» приняли решение прекратить сотрудничество по всем направлениям. После ухода из Формулы-1 испанец получил статус посла «Макларена», а также пытался пробиться с командой в гонку «500 миль Индианаполиса».
Однако другие источники почти сразу сообщили, что информация о разрыве «Макларена» и Алонсо недостоверна. Фернандо по-прежнему будет выполнять функции посла команды. Кроме того в Уокинге рассмотрят вариант участия испанца в гонке «500 миль Индианаполиса» и в 2020 году, сообщает GPToday.
Напомним, что Алонсо планирует покинуть серию WEC и хочет попробовать силы в знаменитом ралли-марафоне «Дакар».
Источник: Алонсо и «Макларен» окончательно прекратили сотрудничество
- 5 июля 2019
-
19:14
-
18:43
-
17:55
-
16:52
-
16:20
-
16:17
-
15:39
-
14:45
-
14:00
-
12:53
-
11:23
-
10:05
-
09:33
-
00:37
- 4 июля 2019
-
23:59
-
23:14
-
21:59
-
21:09
-
20:11
-
19:51
-
17:51
-
16:36
-
16:07
-
15:38
-
15:10
-
14:05
-
13:10
-
12:58
-
12:23
-
11:44
-
10:04
-
09:20
-
00:55
- 3 июля 2019
-
22:59
-
21:32
Партнерский контент