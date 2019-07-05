Сотрудничество Алонсо и Макларена всё ещё возможно

Сегодня, 5 июля, в прессе появилась информация, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и команда «Макларен» приняли решение прекратить сотрудничество по всем направлениям. После ухода из Формулы-1 испанец получил статус посла «Макларена», а также пытался пробиться с командой в гонку «500 миль Индианаполиса».

Однако другие источники почти сразу сообщили, что информация о разрыве «Макларена» и Алонсо недостоверна. Фернандо по-прежнему будет выполнять функции посла команды. Кроме того в Уокинге рассмотрят вариант участия испанца в гонке «500 миль Индианаполиса» и в 2020 году, сообщает GPToday.

Напомним, что Алонсо планирует покинуть серию WEC и хочет попробовать силы в знаменитом ралли-марафоне «Дакар».