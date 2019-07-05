На Фестивале скорости в Гудвуде пал рекорд Хайдфельда, державшийся 20 лет

Сегодня, 5 июля, проходит традиционный ежегодный фестиваль скорости в британском Гудвуде. В его ходе пал рекорд экс-пилота Формулы-1 Ника Хайдфельда, продержавшийся 20 лет.

В 1999 году немецкий гонщик за рулём болида «Макларен» MP4/13 проехал дистанцию длиной в 1,866 км за 41,6 секунды. Сегодня достижение Хайдфельда пало. Новым рекордсменом стал Роман Дюма, проехавший круг за 41,18 секунды.

Дюма пилотировал электрический спортпрототип Volkswagen ID.R. В минувшем сезоне эта машина также принимала участие в фестивале, но не смогла превзойти результат Хайдфельда. Теперь же уже доработанный автомобиль принёс желаемый результат.

Видео рекордного заезда Дюма можно посмотреть на официальном канале фестиваля в Гудвуде в YouTube.