На Фестивале скорости в Гудвуде пал рекорд Хайдфельда, державшийся 20 лет
Сегодня, 5 июля, проходит традиционный ежегодный фестиваль скорости в британском Гудвуде. В его ходе пал рекорд экс-пилота Формулы-1 Ника Хайдфельда, продержавшийся 20 лет.
В 1999 году немецкий гонщик за рулём болида «Макларен» MP4/13 проехал дистанцию длиной в 1,866 км за 41,6 секунды. Сегодня достижение Хайдфельда пало. Новым рекордсменом стал Роман Дюма, проехавший круг за 41,18 секунды.
Дюма пилотировал электрический спортпрототип Volkswagen ID.R. В минувшем сезоне эта машина также принимала участие в фестивале, но не смогла превзойти результат Хайдфельда. Теперь же уже доработанный автомобиль принёс желаемый результат.
Видео рекордного заезда Дюма можно посмотреть на официальном канале фестиваля в Гудвуде в YouTube.
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