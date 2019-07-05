В Формуле-E заинтересованы в «Хонде», но мотористы пока сосредоточены на Ф-1

Руководство Формулы-E и боссы «Хонды» вели переговоры о возможном появлении японской компании в чемпионате электрокаров, однако пока мотористы фокусируются на задачах в Формуле-1.

«Это две совершенно разные серии. Формула-E проводится на городских трассах, и это в большей степени рекламные гонки, чем гонки в их традиционном понимании. „Хонда“ вела переговоры с руководителем Формулы-E Александром Агагом. Мы всегда следим за Формулой-E, и мы уже анонсировали появление электрокара, продажи которого скоро стартуют в Европе.

Но мы хотим сосредоточиться на Формуле-1. Если «Хонда» принимает участие в чемпионате, она должна побеждать. Нам необходимо достичь определённого уровня, чтобы быть удовлетворёнными результатами в этой серии. На данный момент это наш главный приоритет", — сказал глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото.

На данный момент «Хонда» поставляет силовые установки командам «Ред Булл» и «Торо Россо».