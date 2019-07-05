Будковски: «Рено» выступает ниже своего потенциала

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски признал, что в нынешнем сезоне команда выступает ниже своего потенциала. Вместе с тем он отметил, что проект по-прежнему многообещающий и через два года «Рено» сможет бороться с топ-командами.
«В 2020 году мы не сможем соперничать с лидерами, у нас есть потенциал, чтобы сделать это в будущем. Но сейчас мы должны заниматься нынешними делами. Нам нужно стать лидерами середины пелотона. Хочу, чтобы мы посмотрели друг на друга и сказали, что делаем хорошую работу. Сегодня это не так.
Мы рассчитываем навязать борьбу лидерам в 2021 году. Проект по-прежнему очень многообещающий, и я рад, что ношу форму «Рено». Признаю, начало года было сложнее, чем мы ожидали. Но, подписывая контракт с командой, я не рассчитывал на лёгкую работу. Спорт — тяжёлая вещь, мы же команда, которая выступает ниже своего потенциала.
Нам нужно оставаться реалистами, мы не планируем победить «Мерседес» в следующем году, потому как их преимущество слишком велико. У нас не хватит ресурсов опередить их", — приводит слова Будковски GPToday.
После девяти этапов чемпионата «Рено» занимает пятое место, имея в активе 32 очка. Отставание от идущего четвёртым «Макларена» составляет 20 баллов.
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