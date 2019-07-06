В «Пирелли» предлагают разрешить командам Ф-1 тестировать новые шины в гонках

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола предлагает скорректировать регламент Формулы-1, чтобы в конце нынешнего сезона команды смогли опробовать прототипы шин 2020 года непосредственно в гонках.

«Правила позволяют нам предоставить два дополнительных комплекта прототипов для их оценки во время пятничных тренировок. Мы обратились с предложением скорректировать регламент и позволить использовать новые шины не только на свободных заездах, но и во время всего гоночного уик-энда.

Эту идею ещё предстоит обсудить, FIA потребуется подготовить поправки в регламент. Было бы здорово, если бы у нас появилась возможность опробовать шины для 2020 года уже в нынешнем сезоне.

Нынешние болиды становятся всё быстрее и быстрее. Поэтому нагрузка на шины растёт. Резина должна с ней справляться. При этом нам нужно фокусироваться на безопасности. Наша цель – сделать так, чтобы в следующем году шины имели более широкой рабочий диапазон и меньше перегревались», — приводит слова Изолы Motorsport Week.