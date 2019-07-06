Первая гонка Формулы-1 в сезоне-2020 пройдёт 15 марта
Сезон Формулы-1 в 2020 году по традиции начнётся с Гран-при Австралии, который пройдёт на трассе в «Альберт-Парке» с 12 по 15 марта, сообщает пресс-служба чемпионата мира.
«Мы рады объявить, что, как и в течение многих лет, следующий сезон чемпионата мира Формулы-1 начнётся в Мельбурне. Трасса в «Альберт-Парке» является одной из самых популярных в календаре. Она высоко ценится всеми, кто работает в Формуле-1. Радушный приём от австралийских болельщиков делает этот этап действительно уникальным. Сложно придумать лучше место для начала сезона 2020 года, в котором чемпионат мира отметит своё 70-летие», — привод пресс-служба слова исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри.
Гран-при Австралии пройдёт на трассе в «Альберт-Парке» в 25-й раз.
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