Первая гонка Формулы-1 в сезоне-2020 пройдёт 15 марта

Сезон Формулы-1 в 2020 году по традиции начнётся с Гран-при Австралии, который пройдёт на трассе в «Альберт-Парке» с 12 по 15 марта, сообщает пресс-служба чемпионата мира.

«Мы рады объявить, что, как и в течение многих лет, следующий сезон чемпионата мира Формулы-1 начнётся в Мельбурне. Трасса в «Альберт-Парке» является одной из самых популярных в календаре. Она высоко ценится всеми, кто работает в Формуле-1. Радушный приём от австралийских болельщиков делает этот этап действительно уникальным. Сложно придумать лучше место для начала сезона 2020 года, в котором чемпионат мира отметит своё 70-летие», — привод пресс-служба слова исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри.



Гран-при Австралии пройдёт на трассе в «Альберт-Парке» в 25-й раз.