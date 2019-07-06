Вольф: гонщики должны участвовать в разработке правил

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что обратился к пилоту Льюису Хэмилтону с призывом принять участие в переговорах о будущем Формулы-1. По его словам, гонщик согласился и посетил заседание FIA в Париже в прошлом месяце, а также встречу после Гран-при Австрии, где обсуждался регламент на шины.

«Мы начали немного говорить об этом, я настоятельно рекомендовал ему прийти на встречи, и он посетил их. Льюис — самый успешный гонщик Формулы-1 и многое знает. Я думаю, что пилоты должны высказать свои пожелания. Ведь болидами управляют именно они. Гонщики должны участвовать в разработке правил», — приводит слова Вольфа Crash.net.



Напомним, возращение к шинам образца 2018 года было заблокировано на голосовании команд. Против этого решения проголосовали 5 коллективов, столько же поддержали его. При этом, чтобы шины образца сезона-2018 вернулись в гонки, необходимо 7 голосов «за».