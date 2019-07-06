Марко считает возможным возвращение Квята в «Ред Булл»
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что возвращение российского пилота Даниила Квята в основную команду австрийского концерна вполне реально.
«Если бы это было не так, мы бы вообще не взяли Квята обратно в программу. Мы вернули его в Ф-1, и это уже можно было бы расценить как потерю лица.
Во-первых, мы всегда знали, что Квят может быть очень быстр. А во-вторых, понимали, почему в определённый момент он быстр не был.
Проблема была только в голове. Сейчас Квят – новый, другой Квят. Он намного увереннее в себе. Он очень-очень хорошо проявил себя в гонках в этом году. Австрия – плохой пример, потому что «Торо Россо» там была неконкурентоспособной», — приводит слова Марко Motorsport.com.
- 6 июля 2019
-
17:41
-
17:01
-
16:14
-
15:55
-
14:09
-
12:27
-
12:13
-
10:43
-
09:00
- 5 июля 2019
-
23:52
-
22:58
-
21:44
-
20:26
-
19:14
-
18:43
-
17:55
-
16:52
-
16:20
-
16:17
-
15:39
-
14:45
-
14:00
-
12:53
-
11:23
-
10:05
-
09:33
-
00:37
- 4 июля 2019
-
23:59
-
23:14
-
21:59
-
21:09
-
20:11
-
19:51
-
17:51
-
16:36
Партнерский контент