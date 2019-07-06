Марко считает возможным возвращение Квята в «Ред Булл»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что возвращение российского пилота Даниила Квята в основную команду австрийского концерна вполне реально.

«Если бы это было не так, мы бы вообще не взяли Квята обратно в программу. Мы вернули его в Ф-1, и это уже можно было бы расценить как потерю лица.



Во-первых, мы всегда знали, что Квят может быть очень быстр. А во-вторых, понимали, почему в определённый момент он быстр не был.

Проблема была только в голове. Сейчас Квят – новый, другой Квят. Он намного увереннее в себе. Он очень-очень хорошо проявил себя в гонках в этом году. Австрия – плохой пример, потому что «Торо Россо» там была неконкурентоспособной», — приводит слова Марко Motorsport.com.