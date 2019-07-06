Марко: Гасли постоянно ищет проблемы в машине, но мы всё проверили — их нет

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился информацией о нынешнем положении в команде пилота Пьера Гасли и отметил, что, невзирая на слабые выступления француза, ему всё ещё пытаются помочь.

«Мы пытаемся помочь Гасли найти скорость. Это наша первоочередная задача. Определенно, Гасли выступает не на том уровне, на котором мог бы. В Австрии у него было небольшое оправдание. Мы повредили все передние крылья в тренировках, и у него не было той же детали, что и у Макса. Но, конечно, это не объясняет отставания. Если бы он был на трассе один, то отстал бы, наверное, на полкруга. Но есть проблема с обгонами. Он надолго застрял за Райкконеном, а затем за Норрисом.



Гасли пока не оправдывает ожиданий. Мы пытаемся ему помочь. Есть много факторов: у него новый гоночный инженер, который пока не работал на этой должности в Формуле-1. Мы сейчас пытаемся поменять несколько вещей, чтобы он легче адаптировался, помогаем ему. Но ему надо начать показывать скорость.



Он постоянно ищет какие-то проблемы в машине, в шасси. Мы всё перепроверили – никаких проблем нет. Сейчас наша позиция состоит в том, чтобы поддерживать его как можно дольше», — приводит слова функционера российская редакция Motorsport.