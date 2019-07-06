В Формуле-1 по-прежнему надеются получить этап в Майами

Боссы Формулы-1 продолжают вести переговоры с руководителями штата Флорида о проведении Гран-при Майами. Об этом рассказала директор по международному бизнесу и промоушену Формулы-1 Хлоя Таргет-Адамс.
«Речь идёт о долгосрочном проекте. Майами — тот город, в котором мы определённо хотели бы провести этап. Это потрясающее, динамичное место, которое станет отличным дополнением в календаре Формулы-1. Это сложный проект городской гонки, в организацию которой вовлечено несколько заинтересованных сторон, к тому же нужно учитывать интересы городской общины.
Мы обязаны будем организовать всё таким образом, чтобы минимизировать неудобства для бизнес-сообщества и для обычных жителей. Когда работаешь над таким долгосрочным проектом, всё это кажется большим вызовом. Сейчас мы работаем над тем, чтобы определить место проведения этапа", — приводит слова функционера GPToday.
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