Новый рекорд скорости в Гудвуде продержался один день

Вчера, 5 июля, в Гудвуде прошёл первый день фестиваля скорости. В его ходе пал рекорд экс-пилота Формулы-1 Ника Хайдфельда, продержавшийся 20 лет. В 1999 году немецкий гонщик за рулём болида «Макларен» MP4/13 проехал дистанцию длиной в 1,866 км за 41,6 секунды. Сегодня достижение Хайдфельда пало. Новым рекордсменом стал Роман Дюма, проехавший круг за 41,18 секунды.

Но новое достижение оставалось рекордным всего лишь один день. Уже сегодня, 6 июля, все тот же Дюма установил новую планку, «выехав» из 40 секунд. Рекордное время составило 39,90 секунды. Напомним, Дюма пилотирует электрический спортпрототип Volkswagen ID.R.

Видео рекордного заезда Дюма можно посмотреть на официальном канале фестиваля в Гудвуде в YouTube.