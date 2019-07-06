Джовинацци рассказал о взаимоотношениях с Райкконеном

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал, как складываются его отношения с напарником по команде Кими Райкконеном.

«Моя цель — прибавлять от гонки к гонке. Знаю, что это не так легко, поскольку я находился вне гонок на протяжении двух лет, так что сейчас я рад демонстрируемому прогрессу. Что касается отношений с Райкконеном, то мы пилотируем одинаковые болиды, что очень важно. Я немного агрессивнее, а у него немного лучший гоночный темп. Наличие такого напарника помогает мне прогрессировать стремительнее.

Конечно, он не из тех парней, кто придёт сам и попробует тебе помочь. Но я получаю от него некоторые данные, видео, и если у меня есть к нему вопросы, он всегда отвечает на них. Так что наши взаимоотношения по-настоящему хорошие», — приводит слова итальянца GPblog.