Масса: Гран-при Бразилии в Рио? Звучит как шутка
Бывший пилот Формулы-1, вице-чемпион мира 2008 года Фелипе Масса дал понять, что не приветствует перенос Гран-при Бразилии из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро. Боссы Формулы-1 и правительство Рио планирует заполучить этап чемпионата мира уже в 2020 году.
«Для меня это звучит как шутка. Если посмотрите, то увидите, что в мире много автодромов, которые испытывают проблемы и выставлены на продажу. Рио-де-Жанейро не станет исключением. Мне нравятся идеи о новых трассах, но случай с Рио-де-Жанейро создаст серьёзные финансовые проблемы тем, кто собирается инвестировать в этот проект. Нужно подумать, правильным ли выбором станет Рио-де-Жанейро для строительства нового автодрома», — приводит слова бразильца GPblog.
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