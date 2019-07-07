Масса: Гран-при Бразилии в Рио? Звучит как шутка

Бывший пилот Формулы-1, вице-чемпион мира 2008 года Фелипе Масса дал понять, что не приветствует перенос Гран-при Бразилии из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро. Боссы Формулы-1 и правительство Рио планирует заполучить этап чемпионата мира уже в 2020 году.

«Для меня это звучит как шутка. Если посмотрите, то увидите, что в мире много автодромов, которые испытывают проблемы и выставлены на продажу. Рио-де-Жанейро не станет исключением. Мне нравятся идеи о новых трассах, но случай с Рио-де-Жанейро создаст серьёзные финансовые проблемы тем, кто собирается инвестировать в этот проект. Нужно подумать, правильным ли выбором станет Рио-де-Жанейро для строительства нового автодрома», — приводит слова бразильца GPblog.