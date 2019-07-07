Албон: этап в Великобритании для меня и домашний, и нет
Пилот «Торо Россо» Александер Албон рассказал об ожиданиях от Гран-при Великобритании, признав, что этап в Сильверстоуне для него отчасти домашний.
«Вероятно, я пилотировал на „Сильверстоуне“ меньше, чем на любой другой трассе Европы. Я думаю, что этап в Великобритании для меня и домашний, и нет. Посмотрим, что у нас получится, обычно мы сильны на скоростных трассах. Увидим, вернёмся ли мы сильнее», — приводит слова Албона RaceFans.
Напомним, Албон родился в Великобритании, но по происхождению является таиландцем. Нынешний сезон для него дебютный в Формуле-1. После девяти этапов чемпионата мира он занимает пятнадцатое место в общем зачёте, имея в активе семь очков.
Гран-при Великобритании пройдёт с 12 по 14 июля.
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