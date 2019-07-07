Вольф предположил, что слухи о его назначении в Liberty — спланированная акция
Глава «Мерседеса» Тото Вольф предположил, что слухи о его возможном назначении на пост главы Liberty Media часть плана, призванная выполнить определённые задачи.
«Мне бы хотелось знать, кто связал моё имя с Liberty Media. Возможно, это часть чьего-то плана, чтобы вызвать определённую долю скепсиса. Но самое интересное во всём этом, что я даже не пробовал получить эту работу. Я счастлив быть в „Мерседесе“ и получаю удовольствие от того, что представляю один из лучших брендов в мире. Рад, что у нас есть автономия в команде и доволен отношениями с друзьями из „Даймлера“. Мне нравятся соревнования, так что, кто бы что ни говорил, это не отражает ситуацию», — приводит слова функционера Motorsport.
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