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Раст выиграл квалификацию второй гонки DTM на «Норисринге»

Раст выиграл квалификацию второй гонки DTM на «Норисринге»
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Пилот «Ауди» Рене Раст выиграл квалификацию второй гонки на автодроме «Норисринг». Второе место досталось его напарнику по команде Джейми Грину, тройку лучших замкнул Нико Мюллер. Экс-пилоты Формулы-1 Пол ди Реста и Тимо Глок примут старт с четырнадцатого и восемнадцатого места соответственно.

DTM. Квалификация второй гонки. «Норисринг»

1. Рене Раст (Rosberg Audi)
2. Джейми Грин (Rosberg Audi) — +0,007
3. Нико Мюллер (Abt Audi) — +0,007
4. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +0,040
5. Филипп Энг (RMR BMW) — +0,046
6. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — +0,111
7. Бруно Спенглер (RMG BMW) — +0,227
8. Шелдон ван дер Линде (RBR BMW) — +0,344
9. Марко Виттман (RMG BMW) — +0,368
10. Джонатан Абердин (WRT Audi) — +0,418
11. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +0,445
12. Джоэль Эрикссон (RBR BMW) — +0,458
13. Даниэль Хункаделья (R-Motorsport Aston Martin) — +0,566
14. Пол ди Реста (R-Motorsport Aston Martin) — +0,599
15. Фердинанд Габсбург (R-Motorsport Aston Martin) — +0,604
16. Пьетро Фиттипальди (WRT Audi) — +0,631
17. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — +0,804
18. Тимо Глок (RMR BMW) — +5,737.

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