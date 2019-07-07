Раст выиграл квалификацию второй гонки DTM на «Норисринге»

Пилот «Ауди» Рене Раст выиграл квалификацию второй гонки на автодроме «Норисринг». Второе место досталось его напарнику по команде Джейми Грину, тройку лучших замкнул Нико Мюллер. Экс-пилоты Формулы-1 Пол ди Реста и Тимо Глок примут старт с четырнадцатого и восемнадцатого места соответственно.
DTM. Квалификация второй гонки. «Норисринг»
1. Рене Раст (Rosberg Audi)
2. Джейми Грин (Rosberg Audi) — +0,007
3. Нико Мюллер (Abt Audi) — +0,007
4. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +0,040
5. Филипп Энг (RMR BMW) — +0,046
6. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — +0,111
7. Бруно Спенглер (RMG BMW) — +0,227
8. Шелдон ван дер Линде (RBR BMW) — +0,344
9. Марко Виттман (RMG BMW) — +0,368
10. Джонатан Абердин (WRT Audi) — +0,418
11. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +0,445
12. Джоэль Эрикссон (RBR BMW) — +0,458
13. Даниэль Хункаделья (R-Motorsport Aston Martin) — +0,566
14. Пол ди Реста (R-Motorsport Aston Martin) — +0,599
15. Фердинанд Габсбург (R-Motorsport Aston Martin) — +0,604
16. Пьетро Фиттипальди (WRT Audi) — +0,631
17. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — +0,804
18. Тимо Глок (RMR BMW) — +5,737.
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