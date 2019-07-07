Пожар на пит-лейн едва не спалил машину в чемпионате Supercars

В австралийском Таунсвилле прошёл очередной этап чемпионата Supercars. Гонка едва не закончилась трагедией. В её ходе на пит-лейне произошло возгорание, в этот момент машина команды Holden Ника Перката остановилась около боксов Brad Jones Racing. Когда она двинулась с места, то сразу загорелась, так как топливо из шланга стало проливаться ещё до начала заправки.

В тушении пожара приняло участие сразу три команды, сообщает Motorsport. Пламя охватило не только машину, но и территорию перед боксами. Впоследствии выяснилось, что Перкат не пострадал, однако продолжить гонку он уже не мог.

Видео опасного инцидента можно увидеть на официальной странице чемпионата Supercars в социальной сети «Твиттер».