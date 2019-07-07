Перес: в Мексике был лучший этап в последние 4 года, надеюсь, Ф-1 вернётся туда

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес считает, что ситуация с Гран-при Мексики прояснится в ближайшее время. Гонщик выразил надежду, что этап Формулы-1 вернётся в его родную страну.

«Думаю, очень скоро мы услышим новости. Надеюсь, что для моей страны, решение будет положительным. Из-за того, как Формула-1 продвигает мою страну, как все любят ездить туда, и учитывая, что это был лучший Гран-при за последние четыре года подряд, я думаю, этап заслуживает нового контракта», — приводит слова Переса GPToday.

Гонщик не стал отрицать, что без помощи правительства Мексики этап Гран-при провести будет очень сложно.

«Правительство и менеджмент Формулы-1 должны прийти к соглашению. Это очень важно и для спорта, и для нашей страстной публики», — добавил Перес.