Вольф считает, что «Феррари» упустила победный импульс на Гран-при Бахрейна

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что соперничество с «Феррари» в нынешнем сезоне могло быть более плотным, если бы «Скудерия» не упустила победу на Гран-при Бахрейна.



«Думаю, ключевым моментом для «Феррари» стал Гран-при Бахрейна — у них была самая быстрая машина, и они должны были выиграть гонку с Леклером.

Шарль был самым быстрым пилотом в Баку до его аварии в квалификации, а Себастьян лидировал в Монреале до штрафа. Всё могло бы быть совсем иначе, если исходить из чистой скорости», — приводит слова Вольфа Autosport.



При этом руководитель «Мерседеса» настаивает, что преимущество по скорости у «Скудерии» на предсезонных тестах было реальным.



«Я волновался. В первый день тестов у меня не было больших опасений. Да, мы видели, что «Феррари» была быстра, но пакет новинок в целом работал. А вот во второй день – перестал. Мы думали, это настоящая катастрофа. Но на третий день он чудесным образом вновь себя прекрасно проявил. А уже под конец тестов мы догнали «Феррари» по скорости», — добавил Вольф.