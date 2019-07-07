Американский гонщик влетел в пень на «Шёлковом пути», объезжая экипаж Карякина

Россиянин Сергей Карякин, выступающий в классе T3, подвёл итоги первого дня ралли-рейда «Шёлковый путь». По ходу этапа его экипаж столкнулся с техническими проблемами, а также невольно послужил виновником аварии американца Остина Джонсома.
«Сегодня не самый лучший день, хотя удача была на нашей стороне, так как экипаж Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого дотащил нас до финиша.
Мы проехали 25 километров и у нас стала пропадать мощность, начали загораться чек-энджены, а потом машина и вовсе отказалась ехать, поэтому Алексей дотащил нас на «лямке» до финиша.
Также произошла неприятная ситуация с Остином Джонсом. Когда он пытался нас обогнать, налетел на пень и попал в серьёзную аварию. Очень досадно, мы ехали на тросе и спровоцировали такую ситуацию. Пойду с ним обязательно переговорю, чтобы не было недопониманий.
Сейчас будем проверять и тестировать технику, пока не поймём на 1000 процентов, что это пройдёт и, надеюсь, удача нам улыбнётся, и не будет таких вот глупых поломок. Если бы не Алексей, мы сегодня могли и не добраться до финиша. Спасибо ему большое», — написал Карякин в «Инстаграме».
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