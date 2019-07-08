Хэмилтон: мы обязаны сохранить Гран-при Великобритании, нужно бороться

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал об особом отношении к Гран-при Великобритании. Ранее сообщалось, что этот этап может быть исключён из календаря Формулы-1.

«Это удивительная трасса. Такой этап Формулы-1 нельзя терять.

Если Формула-1 потеряет эту гонку, мы потеряем очень важную часть нашего вида спорта.

Я не думаю, что этот этап может быть исключён из календаря. Здесь собирается самая большая аудитория болельщиков, бывает лучшая посещаемость в сезоне. И мы не должны допустить, чтобы этого больше не было. Мы должны бороться за наш этап.

Для меня Гран-при Великобритании является самым ожидаемым событием, именно здесь я получаю наибольшее удовольствие от гонок. Фанаты создают уникальную атмосферу во время уик-энда», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.