Сало: в «Ред Булл» знают причины проблем Гасли, иначе ему бы указали на дверь
Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало прокомментировал ситуацию, в которой оказался пилот «Ред Булл» Пьер Гасли. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» может заменить Гасли, который неудачно выступает в текущем сезоне.
«Обычно «Ред Булл» быстро реагирует на подобные вещи. Если что-то идёт не так, они указывают пилоту на дверь. Я думаю, что в «Ред Булл» знают что-то, о чём мы не знаем. Уверен, они знают причину проблем Гасли, поэтому он и продолжает выступление за команду. Он никогда не был медленным пилотом», — цитирует Сало Ilta-Sanomat.
Предполагается, что Гасли в «Ред Булл» может заменить российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят. Ранее консультант команды по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Гасли должен выправить ситуацию до летнего перерыва.
Марко: Гасли должен улучшить результаты до летнего перерыва
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