Хэмилтон: у «Мерседеса» в Австрии был первый спад, но у нас есть запас очков
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что он сохраняет спокойствие после неудачной гонки в Австрии. По итогам Гран-при Австрии лидер нынешнего сезона занял лишь пятое место. Впервые в нынешнем сезоне «Мерседес» не выиграл гонку, а победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Хэмилтона Валттери Боттас занял третью позицию.
«Нужно оставаться спокойным и продуктивным. У нас был первый спад, но у нас есть запас очков, мы находимся впереди. Нужно принимать негатив, как и принимать позитив, двигаться дальше.
Хорошо, что у меня огромный опыт в гонках. В то же время я нахожусь в прекрасной форме, ментально я ещё молод. Думаю, что это лучшее начало сезона в моей карьере», — приводит слова Хэмилтона L’Equipe.
Хэмилтон заработает за 2019 год в 56 раз больше, чем Квят
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