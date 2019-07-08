Хэмилтон: у «Мерседеса» в Австрии был первый спад, но у нас есть запас очков

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что он сохраняет спокойствие после неудачной гонки в Австрии. По итогам Гран-при Австрии лидер нынешнего сезона занял лишь пятое место. Впервые в нынешнем сезоне «Мерседес» не выиграл гонку, а победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Хэмилтона Валттери Боттас занял третью позицию.

«Нужно оставаться спокойным и продуктивным. У нас был первый спад, но у нас есть запас очков, мы находимся впереди. Нужно принимать негатив, как и принимать позитив, двигаться дальше.

Хорошо, что у меня огромный опыт в гонках. В то же время я нахожусь в прекрасной форме, ментально я ещё молод. Думаю, что это лучшее начало сезона в моей карьере», — приводит слова Хэмилтона L’Equipe.