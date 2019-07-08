Алонсо: совсем не скучаю по Формуле-1
Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо зявил, что совершенно не скучает по «Королевским гонкам». Ранее появились очередные слухи о возможном возвращении Алонсо, но испанец опроверг их.
«Глава, которая у меня была в Формуле-1, получилась намного более успешной, чем в самых оптимистичных мечтах. Скучаю ли я по Формуле-1? Нет, совсем нет», — сказал Алонсо в сториз своего «инстаграма».
Также испанец заявил, что остался очень доволен победой в «24 часах Дайтоны» и «24 часах Ле-Мана».
Ранее стало известно, что Алонсо прекратил сотрудничество с «Маклареном». Фернандо теперь может выступить в ралли «Дакар», также возможен вариант с возвращением в Формулу-1. В частности, сообщалось, что Алонсо может заменить в «Феррари» Себастьяна Феттеля.
Алонсо: если бы захотел, смог бы вернуться в Формулу-1
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