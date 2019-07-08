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Квят: в Сильверстоуне я впервые протестировал болид Формулы-1

Квят: в Сильверстоуне я впервые протестировал болид Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании. Россиянин заявил, что получает удовольствие от пилотирования на трассе в Сильверстоуне. Также он вспомнил о своём приезде в Великобританию в 2013 году.

«Как и большинству пилотов, мне очень нравится Сильверстоун. Это классическая трасса, на которой можно насладиться управлением болидом Формулы-1 по максимуму.

Мне нравятся классические гонки, как на этапе Формулы-1 в Великобритании. Там всегда много болельщиков, что создаёт великолепную атмосферу. К тому же в Сильверстоуне я впервые протестировал болид Формулы-1 — машину «Торо Россо» в 2013 году. Тот день был одним из самых важных в моей жизни», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».

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