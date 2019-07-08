Квят: в Сильверстоуне я впервые протестировал болид Формулы-1
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании. Россиянин заявил, что получает удовольствие от пилотирования на трассе в Сильверстоуне. Также он вспомнил о своём приезде в Великобританию в 2013 году.
«Как и большинству пилотов, мне очень нравится Сильверстоун. Это классическая трасса, на которой можно насладиться управлением болидом Формулы-1 по максимуму.
Мне нравятся классические гонки, как на этапе Формулы-1 в Великобритании. Там всегда много болельщиков, что создаёт великолепную атмосферу. К тому же в Сильверстоуне я впервые протестировал болид Формулы-1 — машину «Торо Россо» в 2013 году. Тот день был одним из самых важных в моей жизни», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».
Марко считает возможным возвращение Квята в «Ред Булл»
- 8 июля 2019
-
15:29
-
15:00
-
14:08
-
13:10
-
12:31
-
11:19
-
10:18
-
09:12
-
01:19
- 7 июля 2019
-
23:50
-
21:58
-
20:42
-
19:32
-
18:18
-
16:25
-
16:11
-
15:21
-
14:58
-
13:45
-
12:48
-
11:52
-
10:58
-
09:59
-
00:47
-
00:00
- 6 июля 2019
-
22:56
-
21:50
-
20:42
-
19:56
-
18:45
-
17:41
-
17:01
-
16:14
-
15:55
-
14:09
Партнерский контент