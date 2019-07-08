Риккардо опроверг слухи об интересе со стороны «Феррари»
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Феррари».
«Интерес со стороны «Феррари»? Честно говоря, я вижу подобные статьи на протяжении трёх или четырёх лет подряд. Это для меня не ново. У меня есть контракт до конца 2020 года, я заключал двухлетнее соглашение. Так что, если бы Себастьян решил уйти в этом году, то я не стал бы участвовать в этой истории с переходами.
В этом году нам нужно над многим поработать. Думаю, что Австрия немного снизила наш темп, но у нас были неплохие этапы в Монако, Канаде и Франции. В Австрии мы выступили не так хорошо, как должны были. В Великобритании мы должны выступить лучше. Думаю, что мы лучше поняли поведение болида», — приводит слова Риккардо GPFans.
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