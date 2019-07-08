Марко: «Хонда» наложила вето на приглашение Алонсо

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что «Хонда» наложила вето на возможный приход двукратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо в состав австрийской команды.



«Алонсо напомнил о себе со своей стороны, но «Хонда» наложила вето на приход Алонсо», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



Алонсо неоднократно критиковал моторы «Хонда» во время выступлений в «Макларене», в том числе называя двигатели силовыми установками серии GP2.



Ранее стало известно, что Алонсо прекратил сотрудничество с «Маклареном», однако команда опровергла эту информацию. Фернандо теперь может выступить в ралли «Дакар», возможен также вариант с возвращением в Формулу-1. В частности, сообщалось, что Алонсо может заменить в «Феррари» Себастьяна Феттеля.