Албон: все гонщики любят Сильверстоун

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.



«Я живу в Великобритании, так что мне не придётся добираться долго до места проведения следующего этапа. В Сильверстоуне нас не ждут штрафы, так что в гонке мы будем стартовать с позиций, которые будут соответствовать итогам квалификации. После анализа огромного объёма данных с последних двух этапов мы надеемся, что сможем вести борьбу с другими командами средней группы.



Я провёл на Сильверстоуне всего четыре гонки, но трасса мне нравится, победа в субботней гонке в прошлом году оставила приятные воспоминания. В GP3 я там также одержал победу, стартовав с поула. Все гонщики любят эту трассу. Хоть я и не ездил там в Формуле-1, я уверен, что именно там полностью проявляются возможности этих фантастических машин. Повороты следуют один за другим. Найдя ритм, там можно получить настоящее удовольствие.



Многое в Сильверстоуне зависит от мощности мотора, и очень важно добиться максимальной прижимной силы, так что посмотрим, как будут складываться тренировки, прежде чем делать прогнозы на уик-энд», — приводит слова Албона официальный сайт команды.