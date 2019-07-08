Уикенс вернётся за руль дорожного автомобиля на предстоящем этапе IndyCar

Во время предстоящего уик-энда серии IndyCar в Торонто канадский пилот Роберт Уикенс сядет за руль специально подготовленного автомобиля Acura NSX с ручным управлением. Это будет первая публичная поездка Уикенса за рулём после тяжёлой аварии в Поконо.
«Я возвращаюсь за руль! Проеду торжественный круг на этапе в Торонто», — сообщил Уикенс в своём «твиттере». «Мне ещё предстоит до конца выучить элементы управления машины, чтобы посмотреть, насколько я быстр, но постараюсь ехать изо всех сил», — добавил он.
Уикенс попал в аварию на этапе IndyCar в Поконо в августе прошлого года. На скорости свыше 300 км/ч его автомобиль влетел в защитную сетку. В аварии канадский пилот получил множественные переломы и вплоть до февраля не мог самостоятельно передвигаться. Благодаря длительной реабилитации гонщик всё же встал на ноги и постепенно возвращается к активной жизни, подробно рассказывая о процессе восстановления в соцсетях.
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