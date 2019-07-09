Вольф: Боттас знает, что должен приносить результат, или найдётся кто-то другой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями насчёт пилота своей команды Валттери Боттаса.



«Каждый гонщик Формулы-1 обязан приносить результат. В противном случае найдётся кто-нибудь ещё. Валттери прекрасно знает, что он должен выступать хорошо. Сейчас он находится в команде, в которой он может выигрывать чемпионаты и он сам говорит, что хочет этого. В первой трети сезона мы увидели невероятно сильного Валттери Боттаса. В квалификациях он выступал на равных с Льюисом. Валттери знает о том, на что он способен и должен показать это на трассе», — приводит слова Тото Вольфа F1i.



Боттас уступает 31 очко своему напарнику Льюису Хэмилтону после девяти этапов чемпионата мира. На счету финского гонщика две победы против шести у Хэмилтона.



