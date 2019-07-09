Грожан: у «Хааса» ещё не было ни одного удачного уик-энда

Пилот «Хааса» Ромен Грожан отметил, что нынешний сезон складывается для его команды неудачно. Перед Гран-при Великобритании француз посетовал на то, что «Хаас» ещё ни разу в нынешнем сезоне не выступил на нужном уровне.

«У нас ещё не было ни одного хорошего уик-энда. Всё это происходит очень давно.

Все упорно работают, но понятно, что никто не может быть доволен этой ситуацией. Мы хотим, чтобы было лучше, мы хотим добиваться более высоких результатов. Каждый из нас предельно мотивирован. Мы все вместе работаем, являемся частью общего дела.

Впервые за четыре года мы оказались в такой ситуации. Но подобные вещи происходят с любой командой. Мы выберемся», — цитирует французского пилота FormulaSpy.