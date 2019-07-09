Райкконен не считает, что управлять болидами Формулы-1 стало легче, чем раньше

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен не считает, что современными болидами Формулы-1 стало проще управлять. Ранее гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетовал на то, что сегодня машиной Формулы-1 может управлять фактически любой человек.

«Когда думаешь о том, что было 10 лет назад, память играет в собственные игры. Возможно, всё стало иначе, если бы меня спросили 10 лет назад, мой ответ мог бы быть другим, ведь всё дело в том, как быстро привыкаешь.

Когда возвращаешься за руль после зимнего отпуска, бывает тяжело, ведь уже через 20 кругов шея начинает страшно болеть. Но уже на вторых тестах ты уже в порядке, небольшая боль не беспокоит, к ней привыкаешь.

Я не думаю, что что-то принципиально изменилось. Некоторые гонки бывают более тяжёлыми, чем другие. Но ко всему привыкаешь. Я не чувствую никаких значительных изменений.

Сложности были, когда не было гидравлического усилителя руля. Да, тогда всё было иначе. Когда я в первые управлял болидом «Заубера» на тестах, у меня не было усилителя руля, это было безумно трудно», — приводит слова Райкконена RaceFans.